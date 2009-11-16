Ющенко просить ВР заслухати звіт Тимошенко про фінансування армії
11:22, 16 листопада 2009Політика
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Сьогодні - Погоджувальна рада
Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить Верховну Раду на найближчому засіданні заслухати звіт прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо стану фінансового забезпечення Збройних Сил України у 2009 році та формування видатків на оборону на наступний рік.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідний лист глави держави сьогодні на Погоджувальній Раді оприлюднив голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.
Він зауважив, що, можливо, такий звіт можна було б заслухати в рамках розгляду проекту бюджету на 2010 рік.
Водночас, за словами голови ВР, з цього приводу потрібно заслухати і пропозиції профільного комітету парламенту.
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