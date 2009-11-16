Литвин подав до суду на двох депутатів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН звернувся до суду щодо народних депутатів України Геннадія МОСКАЛЯ (фракція НУ-НС) та Вадима ГРИВКОВСЬКОГО (фракція Блоку Литвина) щодо суміщення ними депутатських повноважень з роботою у виконавчих структурах влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник парламенту повідомив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він зазначив, що таке подання спрямовано ним до суду минулого тижня.

При цьому він не уточнив, до якого суду направлені ці подання.

Довідка УНІАН. На сьогодні в парламенті працюють п’ять депутатів-сумісників: представники фракції БЮТ Костянтин ЖЕВАГО і Борис ШИЯНОВ, Блоку Литвина - В.ГРИВКОВСЬКИЙ і Василь ШПАК, а також депутат від фракції НУ-НС Г.МОСКАЛЬ.