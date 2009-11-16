Яценюк: Тимошенко здає трубу Росії

Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО «завершує російський план контролю над українською газотранспортною системою».

Про це він заявив на прес-конференції у Черкасах, повідомили УНІАН у прес-службі А.ЯЦЕНЮКА.

За його словами, він “сьогодні вранці прочитав заяву міністра енергетики Росії, який сказав, що, виявляється, уряд України ще з квітня веде переговори з урядом Російської Федерації щодо участі у так званій модернізації ГТС”.

«Треба речі своїми іменами називати: щодо участі у володінні українською газотранспортною системою. Ось що це за перемовини», - додав А.ЯЦЕНЮК.

Він вважає, що Україні вже не буде “чим торгуватися з росіянами в частині формування реального енергетичного консорціуму, де Україна мала б доступ до ресурсів Росії і доступ до кінцевих споживачів у Європі».

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що протягом двох років виступає за необхідність негайно розпочати формування міжнародного енергетичного консорціуму, а не газотранспортного.

«Нам потрібен доступ до російських ресурсів, нам потрібні джерела цих енергетичних ресурсів у Росії, а також нам потрібні споживачі у Європейському Союзі», - сказав він.

За його словами А.ЯЦЕНЮКА, водночас «трубу» під різними юридичними мотиваціями і політичними деклараціями фактично здають». «Здають як Заходу, так і Росії. Думаю, ще кілька років – і нас повністю виключать зі схеми транзитування газу», – наголосив А.ЯЦЕНЮК.