Ющенко пропонує Тимошенко взяти «грипозний мільярд» в борг

Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» для повторного розгляду Верховною Радою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, представлятиме пропозиції Президента під час розгляду закону на пленарному засіданні парламенту перший заступник глави Секретаріату Президента України - представник Президента України в Кабінеті міністрів Олександр ШЛАПАК.

Президент вважає, що зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», ухвалені Верховною Радою 3 листопада, не можуть бути підписані, тому що законом пропонується видатки держбюджету Міністерству фінансів України за новою бюджетною програмою «Заходи із запобігання поширенню та лікування грипу типу А/H1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань» у сумі 1 млрд. гривень здійснити за рахунок зменшення видатків за бюджетною програмою «Реалізація Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, будівництво, реконструкція, розвиток і утримання мережі автомобільних доріг, у тому числі будівництво та реконструкція мостів державної та комунальної власності (включаючи будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р.Дніпро в м.Києві у сумі 650.000 тис. гривень), а також будівництво метрополітенів у містах Дніпропетровську, Донецьку, Києві та Харкові», джерелом фінансування якої є надходження до державного бюджету від перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України у поточному році.

На переконання В.ЮЩЕНКА, зазначене може призвести до спотворення грошово-кредитної політики, що проводиться Національним банком України, оскільки, з одного боку, адекватна економічній ситуації грошово-кредитна політика може потребувати згортання операцій, які є джерелом доходів центрального банку, а з іншого - необхідність виконувати закон вимагає від нього нарощування таких операцій. Крім того, реалізація закону буде авансовим фінансуванням витрат держбюджету і потребуватиме здійснення Нацбанком додаткової, нічим не забезпеченої емісії, що спричинить прискорення темпів інфляції, зрив курсу гривні, падіння рівня життя населення.

З метою уникнення таких ризиків і забезпечення при цьому фінансування видатків на заходи із запобігання поширенню та лікування грипу типу А/H1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань в обсязі 1 млрд. гривень Президент пропонує збільшити на відповідну суму обсяг внутрішніх державних запозичень за загальним фондом державного бюджету з відповідним коригуванням граничного розміру дефіциту і граничного розміру держборгу.

Водночас В.ЮЩЕНКО пропонує усунути у законі технічні неузгодженості відповідних показників.