Суд у Каліфорнії дав Лазаренкові 97 місяців позбавлення волі

Як повідомив агентству УНІАН адвокат Борис Філатов, який представляє інтереси одного з свідків, сьогодні суддя Північного округу штату Каліфорнія, США Чарльз Р. Брейєр ухвалив остаточний вирок у справі колишнього прем`єр-міністра України Павла Лазаренка.

П.Лазаренко засуджений до 97 місяців позбавлення волі у в`язниці.

Суд не прийняв аргументи захисту П.Лазаренка, не зарахував у строк ув’язнення перебування Лазаренка під домашнім арештом і не взяв до уваги заяву адвокатів про його поганий стан здоров`я.

Нагадаємо, що попереднім рішенням суду Лазаренко був засуджений на 108 місяців позбавлення волі. У новому засіданні суд врахував зразкову поведінку ув`язненого за ґратами і відсутність скарг на нього з боку тюремної адміністрації.