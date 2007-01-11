З Нашої України вигнали двох депутатів

10:28, 11 січня 2007
Політика
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Фракція прийняла рішення сьогодні

Олександр Волков
Фракція “Наша Україна” на своєму засіданні 11 січня виключила за порушення фракційної дисципліни зі своїх рядів народних депутатів Володимира ЗАПЛАТИНСЬКОГО і Олександра ВОЛКОВА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Нашої України”.

Володимир Заплатинський

 

 

Лідер фракції “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО, коментуючи рішення фракції, заявив: “Причина такого рішення дуже проста. ЗАПЛАТИНСЬКИЙ і ВОЛКОВ фактично є членами так званої антикризової коаліції, а не парламентської опозиції, до якої входить “Наша Україна”.

 

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