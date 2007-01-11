З Нашої України вигнали двох депутатів
10:28, 11 січня 2007Політика
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Фракція прийняла рішення сьогодні
|Олександр Волков
Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Нашої України”.
|Володимир Заплатинський
Лідер фракції “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО, коментуючи рішення фракції, заявив: “Причина такого рішення дуже проста. ЗАПЛАТИНСЬКИЙ і ВОЛКОВ фактично є членами так званої антикризової коаліції, а не парламентської опозиції, до якої входить “Наша Україна”.
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