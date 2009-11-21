Ющенко переконаний: те, що ми почали робити на Майдані, було визначальним

На Черкащині Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у відкритті пам’ятника Тарасові Шевченку.

Як повідомляє прес-служба глави держави, пам’ятник споруджено в селі Криві Коліна Тальнівського району.

Вітаючи присутніх з цією подією, Президент відзначив визначальну роль, яку відіграв Великий Кобзар у становленні української нації та відродженні ідеї української державності. Президент нагадав, що саме Шевченко у надзвичайно складному для українців ХІХ столітті у своїх творах приділяв значну увагу цій тематиці. «Він писав у роки, коли десятки мільйонів українців не мріяли про свою державу… коли не всі ще не розуміли, як за існуючих обставин мріяти про свою націю, свій народ та державу. А він не просто мріяв, а дійсно приносив нації надію», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент висловив переконання, що створення власної держави є «найкращою, найгіднішою, найдуховнішою» мрією кожної нації, адже саме так вона може в повному обсязі реалізувати свої можливості.

В.ЮЩЕНКО висловив упевненість, що саме поява у ХІХ сторіччі таких геніїв як Тарас Шевченко привела до того, що у ХХ столітті українці активно боролися за створення своєї держави.

Говорячи про сучасну Україну, Президент вкотре наголосив на важливості консолідації української нації навколо ключових державних пріоритетів. «Нація, яка роз’єднана, ніколи не підтримає жодної звитяжної справи… Для нас сьогодні найголовніше – творення національного державного процесу», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Напередодні Дня Свободи Президент також сказав: «Я глибоко переконаний – те, що ми почали робити 5 років тому на Майдані, було визначальним для нашого часу».

В.ЮЩЕНКО висловив упевненість, що гідне майбутнє України має базуватися на кількох ключових пріоритетах. Йдеться насамперед про «ефективний динамічний процес національного становлення», подальшу розбудову демократії, а також незмінність нашого європейського вибору та ведення політики ефективних реформ.

Після відкриття пам’ятника Президент взяв участь у відкритті Центру освіти, культури, духовності та дозвілля при місцевій школі. В.ЮЩЕНКО також оглянув приміщення новозбудованого закладу.