Сьогодні парламент в усьому згоден з Ющенком

14:07, 11 січня 2007
Політика
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Пропозиції Президента враховані

Верховна Рада прийняла у новій редакції закон про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації у 2007 році, врахувавши усі пропозиції Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” цей закон проголосували 294 із 444 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Президент зазначав, що деякі норми прийнятого раніше закону суперечили Конституції і ними парламент перевищував свої повноваження.

У зв’язку з цим Президент запропонував вилучити з тексту закону статті 2, 3 і 4 і змінити назву закону на Закон «Про внесення змін до деяких законів України».

Депутати погодились з цими пропозиціями Президента.

Зокрема, було виключено статтю 2 (яка передбачала затвердження об’єктів права державної власності, що підлягають приватизації у 2007 році), статтю 3 (надавалось доручення Фонду державного майна України розробити та затвердити поквартальний план приватизації таких об`єктів) та статтю 4 (про приватизацію відповідно до принципів відкритого аукціону об’єктів, включених до переліку).

За словами члена парламентського комітету з питань економічної політики Михайла ЧЕЧЕТОВА, після доопрацювання законом передбачено перелік, в який входять 16 об’єктів, які не підлягають приватизації, і 24 об’єкти, які заборонено приватизувати, але які можуть бути корпоратизовані.

Раніше закон передбачав також перелік об’єктів, які можуть бути приватизовані.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 грудня ухвалила Закон “Про перелік об`єктів права державної власності, які підлягають приватизації в 2007 році”. Президент наклав вето на цей закон 28 грудня 2006 року.

Верховна Рада також прийняла у новій редакції закон про посилення відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки, врахувавши всі пропозиції Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” повторне прийняття з пропозиціями Президента Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки» (№1028) проголосував 371 з 443 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Закон пропонує посилити адміністративну відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та встановити кримінальну відповідальність за такі дії, а також за самовільне будівництво на такій ділянці.

В той же час, на думку Президента, закон не визначає критеріїв розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності, що, на його думку, може призвести до конкуренції різних правових норм і неможливості однакового їх застосування. Зокрема, на думку Президента, за однакове правопорушення один громадянин нестиме адміністративну, а інший - кримінальну відповідальність.

Враховуючи це, Президент запропонував прийняти нову редакцію статті, якою закон доповнює Кримінальний кодекс України і згідно з якою за самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володінню або власнику каратиметься штрафом від 3400 до 5100 грн., або арештом на строк до 6 місяців.

При цьому ця шкода визнається значною, якщо вона перевищує 100 і більше разів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Парламент погодився з такими пропозиціями Президента.

Як повідомляв УНІАН, закон був прийнятий 14 грудня 2006 року, однак 30 грудня Президент повернув його до ВР.

 

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