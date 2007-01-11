Луценко і чути не хоче про заслання у Крим

Екс-міністр внутрішніх справ, радник Президента України Юрій ЛУЦЕНКО виключає можливість призначення його на посаду Постійного представника Президента в Криму.

Про це він заявив в коментарі кореспонденту УНІАН.

«Ніхто зі мною таких розмов не вів і не буде вести!», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

У свою чергу радник Президента України з політичних питань Тарас СТЕЦЬКІВ, продовжуючи цю тему, сказав УНІАН, що «ЛУЦЕНКО займається загальнонаціональною політикою. І на сьогоднішній момент займатися (йому – УНІАН), хоч і дуже важливим регіональним проектом, це не ефективно. І це розуміють в Секретаріаті Президента…”.

Як повідомлялося, сьогодні 11 січня газета «Экономические известия» з посиланням на свої джерела в апараті Постпреда в Криму написала, що Ю.ЛУЦЕНКО може бути призначений Постійним представником Президента в АРК.

Газета нагадує, що посада на сьогодні вакантна після призначення Геннадія МОСКАЛЯ заступником голови СБУ.

За даними джерела газети, ім`я Ю.ЛУЦЕНКА стоїть першим у списку кандидатів на вакантну посаду.