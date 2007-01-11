Наша Україна і БЮТ об`єдналися проти Попкова

Фракція «Наша Україна» закликає прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА скасувати постанову про призначення Сергія ПОПКОВА на посаду заступника міністра внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву з приводу відповідного рішення уряду від 10 січня оголосив сьогодні на засіданні парламенту лідер фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За його словами, уряд в подальшому має не допускати «подібних неконструктивних призначень, які сприяють подальшому загостренню політичного протистояння”.

В.КИРИЛЕНКО зазначив, що С.ПОПКОВ «за часів агонії режиму КУЧМИ командував внутрішніми військами». «28 листопада 2004 року, коли сотні тисяч людей, які протестували на Майдані проти фальсифікації президентських виборів, С.ПОПКОВ наказав видати бойову зброю дислокованим під Києвом частинам внутрішніх військ і вишикував їх у бойовому порядку для руху на столицю», - наголосив лідер фракції “Нашої України”.

За його словами, тільки завдяки Майдану внутрішні війська були повернуті в казарми. В.КИРИЛЕНКО зазначив, що “сьогоднішня коаліція, уряд В.ЯНУКОВИЧА демонстративно повертають на посади найодіозніших діячів кучмівського режиму». За його словами, серед них і Микола ПЛЕХАНОВ, якого було призначено заступником міністра внутрішніх справ України і який «у 2004 році керував арештами і побиттям сумських студентів, які йшли походом на Київ».

Депутат вважає, що такі призначення потрібні для того, що коли народ «знову повстане проти антилюдської політики такого уряду», то знадобляться люди, «які готові не зупинятися ні перед чим». «Не можна однією рукою долучатися до проведення другого загальнонаціонального круглого столу та реалізації Універсалу національної єдності, а другою рукою підписувати постанову про призначення одіозного генерала заступником міністра внутрішніх справ», - наголосив В.КИРИЛЕНКО. За його словами, такі дії не призведуть до спокою в українському суспільстві, а лише загострять політичне протистояння.

Блок Юлії Тимошенко вважає, що призначення Сергія ПОПКОВА на посаду заступника міністра внутрішніх справ є черговим свідченням антидемократичних процесів, які знову відроджуються з поверненням до влади старих кланів.

Відповідну заяву УНІАН надала прес-служба БЮТ.

“Ми переконанні, що разом з одіозними особами в міліції насаджується злочинна безпринципність, аморальність і антиукраїнська суть”, – йдеться у заяві. БЮТ нагадує, що С.ПОПКОВ на посаді командувача внутрішніх військ “у розпал народних протестів проти фальсифікації президентських виборів, дав наказ військам застосувати зброю проти мирних демонстрантів”.

БЮТ також наводить приклад про інцидент 27 і 29 грудня 2006 року на Майдані Незалежності, коли на головному майдані Києва група осіб, близько ста, під безпосереднім прикриттям міліції із застосуванням кийків, сокир, ломів та металевих палиць двічі знищила намети-павільйони Громадської ради, які були встановлені після отримання всіх дозволів у відповідних органах влади. “Міліція абсолютно не реагувала і тоді, коли нападники зухвало зірвали з намету, розірвали і втоптали у багнюку український прапор”, - відзначається у документі.

“Незважаючи на особисті заяви міністра ЦУШКА і його заступників про незаконність застосування фізичної сили проти учасників акції Громадської ради України, погром було повторено 29 грудня. І знову міліція охороняла грабіжників замість того, щоб „посадити бандитів у тюрми”, - йдеться у заяві.

БЮТ також заявляє, що концентрація в силових органах осіб, здатних повернути зброю проти власного народу, є смертельною загрозою для країни і народу. “Ми наголошуємо, що кадрові призначення уряду ЯНУКОВИЧА з усією очевидністю свідчать, що угруповання, яке прийшло до влади, готове вживати всіх засобів, щоб протизаконно утриматися на здобутих підступом і зрадою позиціях, в тому числі шляхом застосування насильства проти власного народу”, - відзначається у документі.

БЮТ вимагає звільнення і притягнення до відповідальності посадових осіб, які “принижують честь і гідність правоохоронних органів і які допустили наругу над українським прапором на Майдані”.

“Першим у цьому переліку повинен бути звільнений С.ПОПКОВ, перебування якого на посаді заступника міністра внутрішніх справ є ганьбою для всієї правоохоронної системи України”, - заявляє БЮТ.