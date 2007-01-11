Тимошенко знайшла в Інтернеті давню обіцянку Ющенка

Вето Президента на закон про продовження до 2008 року мораторію на продаж землі суперечить передвиборчим обіцянкам Віктора ЮЩЕНКА під час виборів Президента у 2004 році.

Про це йдеться у коментарі БЮТ, переданому УНІАН прес-службою блоку.

Прес-служба нагадує, що 5 жовтня 2004 року кандидат у Президенти В.ЮЩЕНКО у зверненні до селян заявив: “Я виграю вибори й у перші ж дні на посаді Президента підпишу закон про продовження мораторію на купівлю-продаж землі. Разом з вами ми не допустимо олігархічний кримінал до скуповування селянських земель за безцінь! Не дозволимо знову ошукати селян”.

У повідомленні прес-служби БЮТ також стверджується, що текст звернення до цих пір розміщений на персональному Інтернет-сайті Віктора ЮЩЕНКА „Моя Україна” за адресою: http://www.yuschenko.com.ua/ukr/Press_centre/press_release/1236/.

БЮТ не розуміє, що змусило Президента України через два роки забути про свої виборчі обіцянки і сьогодні владними повноваженнями захищати полярно іншу позицію щодо продажу землі.

“В період президентської виборчої кампанії наша політична сила підтримувала програму кандидата у Президенти Віктора ЮЩЕНКА. І це покладає на нас особливу відповідальність пам’ятати і виконувати як власні обіцянки, так і передвиборчі обіцянки нинішнього Президента. Дивно, що сьогодні Віктор ЮЩЕНКО у земельному питанні виявився палким прихильником Леоніда КУЧМИ, який також накладав вето на закон щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення. Очевидно, Віктор ЮЩЕНКО забув також свої палкі слова: „Земля - це останнє, що у селян залишилось!”, відзначається у повідомленні прес-служби БЮТ.