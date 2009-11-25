Порошенко летить до Польщі по новий імпульс

Сьогодні відбудеться офіційний візит міністра закордонних справ України Петра ПОРОШЕНКА до Республіки Польща.

Про це повідомив на брифінгу 23 листопада речник Міністерства закордонних справ України Валерій ДЖИГУН.

В рамках візиту відбудуться переговори П.ПОРОШЕНКА з міністром закордонних справ Польщі Радеком СІКОРСЬКИМ. Також П.ПОРОШЕНКА прийме Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ. За його словами, під час переговорів у Польщі основна увага приділятиметься питанням поглиблення двостороннього українсько-польського діалогу в усіх сферах співробітництва.

«Можливим результатом візиту має стати надання нового імпульсу практичній співпраці з Республікою Польща на всіх напрямах, зокрема, торговельно-економічному, енергетичному, військово-технічному та гуманітарному», - сказав В.ДЖИГУН.

За його словами, візит сприятиме зміцненню партнерства між Україною та Польщею в галузі європейської та євроатлантичної інтеграції, а також прискорить реалізацію спільних двосторонніх проектів, таких як Євро-Азійський нафтотранспортний коридор (ЄАНТК), підготовку до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

В ході візиту планується підписати низку двосторонніх документів, зокрема, міжурядову угоду про внесення змін до угоди між Кабінетом міністрів України та урядом республіки Польща про співробітництво під час здійснення контролю осіб, товарів і транспортних засобів, які перетинають українсько-польський кордон.

Крім того, будуть обговорені питання гуманітарного характеру, а також визначена дата відкриття українського меморіалу в с. Сагринь Люблінського воєводства та відкриття польського некрополя на території Волинської області.