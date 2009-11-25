Ющенко заборонив Тимошенко брати кредит у Китаї

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію постанов уряду від 29 жовтня 2009 року №№1144 і 1145, якими надавалися державні гарантії на залучення кредитів у сумі 500 млн. дол. від Експортно-імпортного банку Китаю.

Про це сказано в Указі №966/2009, оприлюдненому на сайті Президента.

Однією з постанов Кабінету Міністрів державному українському об`єднанню «Політехмед» надавалися держгарантії на залучення 100 млн. дол. для закупівлі у китайської компанії “JAC” автомобілів швидкої допомоги.

Іншою постановою надавалися держгарантії об`єднанню "Укрпротез" на 400 млн. дол. Залучені кошти планувалося використати для закупівлі у ЗАТ "Запорізький автомобілебудівний завод" автомобілів для інвалідів. Підприємство повинне було здійснити переобладнання автомобілів, попередньо придбаних у китайської "Чері Автомобайл Ко", на ручне управління.

Своє рішення В.ЮЩЕНКО України мотивує тим, що даними рішеннями уряд порушує Закон «Про Державний бюджет на 2009 рік», яким встановлено, що в 2009 році державні гарантії надаються Кабінетом Міністрів України в обсягу, який не перевищує 37 млрд. грн.

«Після прийняття вказаних рішень Кабінет Міністрів України взяв зобов`язань з надання державних гарантій з кредитів на суму більш як 60 млрд. грн., що суттєво перевищує обсяг гарантій, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», - сказано в Указі Президента.