Регіонали зрозуміли, що Тимошенко десь лукавить, але не знають, де саме

Партія регіонів хоче одержати від уряду проект постанови про те, на які саме потреби буде використано 1 млрд. грн., які Кабінет Міністрів хоче одержати на боротьбу з грипом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив один з лідерів Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи підтримуватиме завтра парламентська фракція Партії регіонів подолання вето Президента на закон про виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з грипом, Б.КОЛЕСНІКОВ сказав, що «регіонали» хотіли б, насамперед, одержати від Президента виразну відповідь, через що він ветував відповідний закон. По-друге, за словами депутата, сьогодні до вечора Партія регіонів хотіла б одержати від уряду проект рішення про те, на які саме потреби буде використано ці кошти.

Б.КОЛЕСНІКОВ сказав, що залежно від відповідей на ці два запитання, буде ухвалено рішення про завтрашні дії фракції Партії регіонів у парламенті під час розгляду питання про подолання вето на закон про виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з грипом.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, з повідомлень західних ЗМІ можна побачити, що в Україні немає епідемії грипу. Він нагадав, що, попри всі заяви уряду, нещодавно в Україні пройшов дитячий пісенний конкурс «Євробачення-2009» за участю представників декількох десятків країн. Крім того, в Україні без яких-небудь проблем було проведено масові спортивні заходи, зокрема, матч Ліги чемпіонів з футболу «Динамо»-«Інтер». «Отже, тут щось не так, уряд десь лукавить», - відзначив він.

Тому, за словах Б.КОЛЕСНІКОВА, Партія регіонів хоче одержати виразну відповідь, куди підуть передбачені законом кошти: на боротьбу з грипом чи на якісь «свої» цілі.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Верховна Рада внесла зміни до держбюджету на 2009 рік, якими передбачено збільшити на 1 млрд. грн. кошти Резервного фонду з метою спрямування їх на профілактику й лікування хворих на грип. За цей закон проголосував 401 народний депутат.

16 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями закон “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” для повторного розгляду Верховною Радою. Він вважає, що гроші на фінансування боротьби з епідемією грипу мають бути бюджетними, а не друкуватися Національним банком.

Депутати від БЮТ ініціювали скликання на 26 листопада позачергового засідання ВР, на якому має бути розглянуто питання про подолання вето Президента на закон про виділення 1 млрд. грн. для боротьби з епідемією грипу.

24 листопада народний депутат з фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН висловила думку, що на позачерговому засіданні Верховної Ради 26 листопада депутати від ПР, швидше за все, не голосуватимуть за подолання вето Президента України на закон про виділення 1 млрд. грн. для боротьби з епідемією грипу.