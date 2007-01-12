Тимошенко домовилася з Януковичем про бартер?

Блок Юлії Тимошенко голосуватиме за подолання вето Президента на закон про Кабінет міністрів та за законопроект про опозицію.

Про це сказав в інтерв`ю агентству УНІАН народний депутат України Олександр КОВТУНЕНКО.

За його словами, фракція БЮТ голосуватиме за подолання вето на закон про Кабінет міністрів України, оскільки необхідно «прибирати хаос, який на сьогодні є в державі». Він зазначив, що також фракція БЮТ домоглася того, щоб сьогодні Верховна Рада України розглянула проект закону про опозицію.

Як відомо, нещодавно парламент не підтримав закон про опозицію.

О.КОВТУНЕНКО зазначив, що БЮТ заявляв і раніше, що у 2007 році вже не розвиватиметься «у фарватері Віктора ЮЩЕНКА», як це було раніше, коли намагався створити коаліцію і разом працювати із «Нашою Україною». За його словами, в той час ця політична сила та Президент України працювали «на знищення нашої політичної сили». Він зазначив, що БЮТ більше не братиме участі «у постійних програшах і тому лузерстві, що було у 2006 році». На пряме запитання, чи існує домовленість чітка між БЮТ та парламентською коаліцію, що в обмін на подолання вето на закон про Кабінет міністрів України парламентська коаліція підтримає законопроект про опозицію О.КОВТУНЕНКО чітко не відповів, лише зазначив, що має бути наведений «елементарний порядок в державі».