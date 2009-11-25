Що робитимуть після виборів Ющенко і Янукович?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що вибори Президента встановлять в Україні нові політичні правила.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в інтерв’ю “5-му каналу”, відповідаючи на запитання, чи слід очікувати на те, що в ніч виборів той кандидат, який зрозуміє, що програє, привітає переможця.

"Я думаю, що це було б дуже розумно. І я думаю, що ЯНУКОВИЧ, дійсно, вийде і привітає. Тому що, насправді, мені здається, що кроку назад України до старих правил, до старої влади, до старих поганих кланових олігархічних традицій просто не буде. Тому мені здається, що вони також мусять привітати нову команду і радіти тому, що президентські вибори для України завершилися успішно", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також вважає, що Президент Віктор ЮЩЕНКО після виборів глави держави, незалежно від їх результатів, не зможе розпустити Верховну Раду.

"Я думаю, що Президентові (після завершення президентських виборів, вже екс-Президентові), треба буде думати про інші речі. Я думаю, навряд чи він буде думати про те, як йому розпускати парламент. Він буде думати, як захищати в судах ті позиції, які він по відношенню до України так необережно робив", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.