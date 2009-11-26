Гриценко зрозумів, хто найменше зацікавлений в ухваленні бюджету-2010

Кандидат на пост Президента України, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що уряд не зацікавлений у прийнятті державного бюджету на 2010 рік, щоб керувати ним у ручному режимі напередодні виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата, про це А.ГРИЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

“Є реальна загроза, що бюджет 2010 року, з вірогідністю 90%, не буде прийнятий до кінця цього року. Ми можемо згадати сумний досвід 2004-2005 років, коли бюджет був прийнятий лише наприкінці березня. Це створює проблеми. А уряд у ручному режимі розпочинає перерозподіляти кошти вже з 1 січня”, - сказав він.

На його думку, “найменш за все у прийнятті бюджету зацікавлений уряд”. “Ані Кабмін, ані фракція БЮТ у парламенті не наполягають на якнайшвидшому прийнятті головного фінансового документу”, - констатує А.ГРИЦЕНКО.

Він порадив прем’єр-міністру особисто представити бюджет у парламенті. Але наявна ситуація, підкреслив А.ГРИЦЕНКО, вказує на те, що “уряд більше зацікавлений у ручному керуванні фінансами, за умов відсутності прийнятого парламентом бюджету”.

“Є інтерес перерозподіляти гроші у ручному режимі, а це неприпустимо. Тому що, як правило, у ручному режимі означає “дерибан”, особливо в умовах виборів”, - заявив він.

Ще одну загрозу економічній безпеці країни А.ГРИЦЕНКО вбачає у “передноворічному перерозподілі бюджетних коштів”.

“Проблема полягає у тому, що більшість програм, які мали фінансуватися упродовж цього року, не профінансовані у повному обсязі, - пояснив А.ГРИЦЕНКО. - Виникає велика спокуса у міністерствах та Кабміні перерозподілити бюджетні кошти на ці програми. У цьому процесі будуть задіяні всі міністерства, Мінфін, Кабмін та Бюджетний комітет ВР”.

Він звернувся до прем’єр-міністра, в.о. міністра фінансів, керівників парламенту та Бюджетного комітету не допустити непрозорого перерозподілу бюджетних коштів.

А.ГРИЦЕНКО запропонував представити всю відповідну інформацію щодо розподілу бюджетних коштів на сайтах Кабінету міністрів та Верховної Ради, щоб можна було “дізнатися, в якій сфері перерозподіляються бюджетні кошти, в яких обсягах, хто виступив ініціатором, хто приймав рішення щодо їхнього перерозподілу тощо”.

“Якщо відкритості не буде, мільярди гривень будуть тихо перерозподілені та використані без тендерних процедур, за процедурою одного замовника”, - заявив депутат.

Як наголосив А.ГРИЦЕНКО, “в інтересах суспільства та держави не допустити такого передвиборчого “дерибану”. Він зауважив, що відповідальність за це несуть Кабмін і Бюджетний комітет парламенту.