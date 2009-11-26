Гриценко: на Банковій олігархів можна побачити частіше, ніж міністрів

Кандидат на пост Президента України, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що рішуче налаштований припинити “диктат олігархів на Банковій”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата, на цьому А.ГРИЦЕНКО наголосив сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

За його словами, “сьогодні на Банковій олігархів можна побачити частіше, ніж міністрів”. У разі перемоги на виборах політик рішуче налаштований припинити цю традицію.

“Я записав у своїй програмі, що після перемоги на виборах буде відверта, чесна розмова з бізнесом, у тому числі – з великим – з тими, кого звуть олігархами”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

“Перше - щоб олігархи займалися своїм виробництвом, розвивали підприємства. Друге - щоб вони створювали робочі місця та платили гідну зарплату своїм працівникам. Третє - щоб сплачували податки, і сплачували їх в Україні, а не у якійсь іншій державі”, - пояснив свою позицію кандидат на пост Президента.

На його переконання, “якщо представники великого бізнесу дотримуватимуться цих принципів та будуть думати про власну країну - це створить кумулятивний ефект для економічного прориву”.

Завдання держави у цьому А.ГРИЦЕНКО вбачає у створенні всебічно сприятливих умов для ведення бізнесу.

“Рішуче боротися з корупцією, скоротити мінімум на третину кількість контролюючих органів, поставити чиновника в рамки. І зробити все, щоби той, хто здатен створювати робочі місця, їх створював”, - підкреслив політик.

А.ГРИЦЕНКО також пояснив, що не залучає до фінансування своєї виборчої кампанії власників великих капіталів, адже бажає на посту Президента вести політику в інтересах 46 млн. українців, а не ту, що диктуватимуть олігархи.