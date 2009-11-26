Яценюк на парламентські вибори не хоче брати з собою «хвоста»

Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що його партія формуватиметься «за відкритими списками».

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Запоріжжі, повідомили УНІАН у прес-службі А.ЯЦЕНЮКА.

Він заявив, що його партія піде на парламентські та місцеві вибори за відкритими списками, навіть якщо відповідні зміни до виборчого законодавства прийнято не буде.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, вже сьогодні зрозуміло, що ні БЮТ, ні Партія регіонів не підтримають законопроект про вибори за відкритими списками, оскільки “це – втрата контролю над їхніми закритими акціонерними товариствами”.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що кожен член партії, який балотуватиметься у народні депутати, буде закріплений за округом. За його словами, кожен із депутатів нестиме персональну відповідальність за те, що відбувається в обласній партійній організації, і за виконання обіцянок, «які ми дамо на виборах, зокрема, щодо кожного регіону».

Як сказав А.ЯЦЕНЮК, у “Фронті змін”, на відміну від інших політичних сил в Україні, «не продаються номери у списку». За його словами, сьогодні складається в Україні так, що для того, щоб “стати членом парламенту в Україні, потрібно заплатити три чи п`ять мільйонів”. “Я не продаю партію, не торгую партією, людьми і Батьківщиною», - наголосив він.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, він не домовляється ні про що з олігархами, оскільки партія - “не акціонерне товариство, і ніхто права власності на партію не матиме». «Партія належить тим, хто є членами партії, і тим, хто її підтримує», - сказав він і додав, що «Фронт змін» підтримують вже мільйони українців.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив: “Я налаштую всіх і примушу кожного йти до народу, як я це роблю”. “Я сьогодні ходжу в народ, не ховаюся за екрани телевізорів, і так само робитиме кожен член партії, який претендує на місце в списку (на виборах)», - додав він.

За його словами, депутатами зможуть стати ті члени партії, які “мають розуміння, що таке робота на державу, які проходять школу влади і здатні переконати виборця, що партія і він особисто дійсно в змозі щось зробити для країни і регіону”.

На питання, чи будуть у списку його партії відомі прізвища, А, ЯЦЕНЮК відповів: «Це ж пастка – відомі прізвища”. Він додав: “Ви їх всіх знаєте, і тоді виникає питання, навіщо ЯЦЕНЮК прийшов? У чому тоді сенс ЯЦЕНЮКА?”.

За його словами, тоді б повторилася ситуація, коли перший у списку А.ЯЦЕНЮК, а решта братимуться ті ж, “які вже були у БЮТ, у Партії регіонів, у ЛИТВИНА та інших”.

Він наголосив: “Моє завдання – не брати з собою цього хвоста”. За словами А.ЯЦЕНЮКА, нехай ті люди, які вже змінили багато партій, “залишаються там, де були”. «Я якось без них обійдуся», - додав кандидат на пост Президента України.