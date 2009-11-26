Фонд культури та мистецтв вже вибрав одного з 18-и

Фонд Культури та Мистецтв України прийняв рішення підтримати на виборах Президента України діючого Главу Держави Віктора Ющенка, як кандидата, який найбільше відповідає критеріям та вимогам до національного лідера України. Про це йдеться у листі Фонду на ім’я кандидата в Президенти, повідомляє офіційний сайт кандидата.

Автори листа стверджують: національний лідер України повинен бути послідовним будівничим громадянського суспільства, економічно розвинутої правової, соціальної, демократичної, незалежної української держави; пробуджувати нашу історичну пам`ять, стверджувати нашу національну гідність, економічну незалежність, протистояти будь-якій іноземній експансії; бути правдивим християнином, мати бездоганну репутацію, порядність, правдивість, позитивний сімейний імідж; мати високу культуру, широкий кругозір, патріотизм, послідовно втілювати українську національну ідею та національні пріоритети економічного розвитку; не бути обтяженим власним бізнесом, популістськими обіцянками, зв`язками з олігархічними кланами.

«Правлінням Фонду було ретельно розглянуто всі 18 кандидатур, які висунуті, як кандидати на посаду Президента України на виборах 17 січня 2010 р. і прийнято рішення підтримати кандидата на посаду Президента України - діючого Президента України Ющенка Віктора Андрійовича, як кандидата, який найбільше відповідає критеріям та вимогам до національного лідера України», - йдеться у листі.

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