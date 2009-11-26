Литвин назвав кандидатуру прем'єра в разі його обрання Президентом

Кандидат на посаду Президента України, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН у разі обрання главою держави хотів би бачити прем`єр-міністром країни Сергія ГРИНЕВЕЦЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії.

На запитання ведучого, чи думав він, як повинна пройти інавгурація, В.ЛИТВИН відповів, що з нею можуть виникнути проблеми. «Бо інавгурацію організовує голова Верховної Ради. Я тоді буду сам себе приводити до присяги», - сказав спікер.

Як додав В.ЛИТВИН, він замислювався про інше: зокрема, кого потрібно буде рекомендувати на посаду глави уряду. «Я бачу прем`єром-міністром України Сергія ГРИНЕВЕЦЬКОГО», - сказав кандидат у Президенти. «Він був керівником Одеської області. Це була найуспішніша область тоді, коли він працював. Правда, коли прийшла помаранчева влада, він дуже тривалий час ходив як на роботу в Генеральну прокуратуру. Він є членом тієї команди, яку я представляю», - додав В.ЛИТВИН.

*** Нині С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ - депутат Верховної Ради.