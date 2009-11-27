БЮТ: люди отримають допомогу, попри опір регіоналів і Ющенка

У фракції БЮТ переконані, що наступного тижня Верховна Рада України ухвалить закон щодо виділення 1 млрд. грн. для боротьби з епідемією грипу.

Про це йдеться у заяві фракції БЮТ, текст якої передано агентству УНІАН.

“Ми переконані, що незважаючи на шалений опір лідерів Партії Регіонів та Віктора ЮЩЕНКА, закон про виділення коштів буде прийнятий на наступному тижні і люди отримають вчасну допомогу”, - йдеться у заяві.

У БЮТ наголосили, що Президент Віктор ЮЩЕНКО “висмоктав із пальця причини”, аби не підписувати раніше ухвалений закон, незважаючи на те, що НБУ підтвердив, що всі необхідні кошти для боротьби з грипом є.

Підтримує у такій боротьбі проти уряду Президента і Партія регіонів, вважають у БЮТ. “Ми розуміємо, що Партія регіонів у боротьбі з прем’єр-міністром знайшла вірного соратника і союзника в особі Президента ЮЩЕНКА. Ми також з розумінням ставимось до того, що Партія регіонів критикує прем’єр-міністра за її успішні та ефективні дії, бо вони в опозиції, і закономірно, що кожен успішний крок уряду у них викликає роздратування”, - наголошено у заяві.

При цьому, зазначають у БЮТ, Партія регіонів разом з В.ЮЩЕНКОМ використовують здоров’я дітей, вагітних жінок як інструмент боротьби проти уряду та персонально прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО. Але попри всі зусилля Партії регіонів та В.ЮЩЕНКА, заявляють у БЮТ, ситуація з епідемією взята під жорсткий контроль, її ріст в Україні повністю зупинився.

У заяві наголошується, що смертей в України через епідемію грипу було набагато менше, ніж за навіть оптимістичними прогнозами ВОЗ у 36 тисяч. Водночас, існують величезні ризики другої, навіть третьої хвиль епідемії.

“Саме тому необхідно здійснити ще низку важливих заходів. Один з них – це проведення вакцинації. На переконання фахівців ВООЗ, альтернативи вакцинації у боротьбі з повтором епідемії немає”, - йдеться у заяві.

У БЮТ заявляють, що з огляду на те, що закон було повернуто на доопрацювання, уряд не отримав необхідних ресурсів та інструментарію для повного подолання епідемії грипу в Україні.