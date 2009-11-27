Гриценко: 10 тисяч офіцерів ДАІ знущаються над 9 мільйонами водіїв

Кандидат на пост Президента України, голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вкотре наголошує на необхідності скасування державного технічного огляду приватного автотранспорту.

Про це йдеться у переданій УНІАН прес-службою політиказаяві А.ГРИЦЕНКА.

“Державний технічний огляд автотранспорту – це побори, приниження та суцільний обман. Ця процедура немає нічого спільного з безпекою дорожнього руху”, - наголосив він.

А.ГРИЦЕНКО нагадав, що у травні 2009 року вніс у парламент законопроект № 5066, у якому пропонує повністю скасувати державний техогляд приватного автотранспорту.

“Я впевнений, що цей закон буде врешті-решт прийнято. Талончик про проходження техогляду, що висить на лобовому склі автомобіля, жодним чином не гарантує його справність. Будь-який водій це підтвердить”, - зауважив політик.

На його думку, нинішній технічний огляд є “лише приниженням водіїв, з яких сукупно збираються багатомільярдні побори”.

“10 тис. офіцерів ДАІ, чиновників у погонах, знущаються над 9 млн. водіїв. Це треба припинити”, - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2009 року Верховна Рада України не підтримала проект закону, внесений народним депутатом А.ГРИЦЕНКОМ, про внесення змін до деяких законів України щодо скасування державного технічного огляду транспортних засобів.

Прийняття зазначеного законопроекту заблокували депутати з фракції БЮТ та групи “Народна самооборона”.