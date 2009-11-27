На табличці при вході в «Межигір’я» написали про фобії Януковича

“Роздержавлення" урядових резиденцій у такий спосіб, як це сталося з "Межигір’ям" – безпрецедентний випадок в історії України.

На цьому наголошується у статті інтернет-видання «Українська правда»,в якій автор наводить нові факти того, що власники 140-гектарного «Межигір`я» напряму пов`язані з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Автор журналістського розслідування, зокрема з’ясував, що за поштовою адресою "Межигір’я" значиться громадська організація "Товариство мисливців та рибалок "Кедр", заснована 12 листопада 2008 року. “Її засновниками є три народні депутати, члени Партії регіонів: Юрій БОЙКО, Сергій ТУЛУБ і Володимир ДЕМІШКАН. "Кедр" не просто юридично, а й фізично розташований у "Межигір`ї"”, - йдеться в статті.

«Ще одна деталь – банківські рахунки "Кедру" відкриті в маловідомому донецькому "УкрБізнесБанку", який пов`язують з депутатом-регіоналом Едуардом ПРУТНІКОМ», - повідомляє “Українська правда.

Проте, як свідчить журналістське розслідування, ця організація не єдиний ланцюжок, що вказує на пряму причетність В.ЯНУКОВИЧА до відчуження «Межигір’я». За інформацією “Української правди”, відчужений об’єкт знаходиться під охороною ТОВ «Делліт», засновником якого є донеччанин Олександр КОЛЕСНІКОВ. “Ця ж людина була в числі акціонерів компанії "Веспром", яка володіла каналом НТН, що неофіційно належав депутату-регіоналу Едуарду ПРУТНІКУ. Також О.КОЛЕСНІКОВ є директором ТОВ "Едельвейс". Ця компанія уже «засвітилася» в процесі розплутування корупційної павутини навколо відчуження «Межигір’я»”, - повідомляє Інтернет-видання.

«У "Едельвейсу" два акціонери. Перший – фірма "Кепітал Білдінг Корпорейшн", до числа кінцевих акціонерів якої входить Олександр ЯНУКОВИЧ – старший син лідера Партії регіонів. Другий акціонер "Едельвейсу" – це такий собі пан Павло ЛИТОВЧЕНКО, який входить до засновників... фірми "Танталіт", що володіє "Межигір’ям"», - стверджує видання.

«Коло замкнулося. Тобто 140 гектарів "Межигір`я" охороняє фірма людини, яку син ЯНУКОВИЧА наймав на роботу в іншій компанії», - йдеться у публікації і підкреслюється, що “рік тому, в лютому 2008-го "Делліт" був позбавлений ліцензії на охоронну діяльність. Цьогоріч цей дозвіл поновили за клопотанням депутатів-регіоналів”.

Автор журналістського розслідування Сергій ЛЕЩЕНКО робить такий висновок: «"високий статус" жертви репресій не завадив Віктору ЯНУКОВИЧ безкарно вивести з державної власності урядову резиденцію, яка згодом була оформлена на явно підставних фігур, і самому там благополучно оселитися. Зробивши бюджетним коштом ремонт доріг і облаштування території».

Крім цього журналіст поділився своїми враженнями від відвідин «Межигір’я».

«Сьогодні на території "Межигір`я" ведеться грандіозне будівництво. Навіть ззовні видно, як там височить монтажний кран. Оцінити масштаби новобудови можна в понад тисячу квадратних метрів. У очі кидається коштовний мідний дах», - повідомляє журналіст.

І що цікаво, зауважує він, “поряд з будкою охорони "Межигір’я" – табличка "Осторожно, злая собака" і тут же вивішено правила – забороняється проносити зброю, кіно-, фото- та відеоапаратуру, отруйні речовини”.

«Усі фобії Віктора ЯНУКОВИЧА представлені наочно – окрім загрози фізичного знищення також переляк від публічності», - констатує С.ЛЕЩЕНКО.