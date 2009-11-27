Путін: я скромний чиновник у російській адміністрації

Володимир ПУТІН заявляє, що задоволений посадою прем`єр-міністра Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПУТІН сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання, чи не прикро йому, що він не зустрічався з Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ під час візиту до Франції.

«Ми з ним розмовляли по телефону. Як ви знаєте, відповідно до Конституції РФ, я був зобов`язаний залишити пост Президента Росії й зайняти скромнішу позицію. Мене це аніскільки не бентежить. Більш того, мені ця робота подобається», - сказав В.ПУТІН.

Він запевнив, що його відносини з Н.САРКОЗІ не змінилися після переходу на посаду прем`єра РФ. «Він мене називає просто Володимир, я його Ніколя – нічого не змінилося в гіршу сторону, незважаючи на те, що він такий великий начальник, а я скромний чиновник у російській адміністрації», - сказав В.ПУТІН.

Крім того, він зазначив, що Н.САРКОЗІ перебуває в Латинській Америці. При цьому В.ПУТІН побажав журналісту, який поставив це запитання, мати таких же друзів.