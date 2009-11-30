Ющенко нагадав Луценку і Медведьку про Лозінського

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від правоохоронних органів негайно надати звіт стосовно розслідування резонансних кримінальних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, глава держави висловлює принципове несприйняття підходу керівництва правоохоронних органів, у першу чергу, Міністерства внутрішніх справ і Генеральної прокуратури, коли «за абстрактними звітами про боротьбу із злочинністю ховається відсутність прогресу по справах, які сколихнули суспільство».

«Відсутність прогресу в пошуку Віктора ЛОЗІНСЬКОГО наводить на думку про незацікавлення певних політичних сил і їх симпатиків у керівництві МВС у арешті й свідченнях цієї людини», - сказала І.ВАННИКОВА.

Також, за її словами, окрему увагу привертає низка дорожньо-транспортних пригод, фігурантами яких виступають депутати і чиновники різного рівня. За словами прес-секретаря, Президент обурений тим, що попри те, що найчастіше у цих ДТП гинуть чи зазнають травм люди, високопосадовці, як правило, виходять сухими з води. За словами І.ВАННИКОВОЇ, В.ЮЩЕНКО вкотре зазначає, що принципово цю проблему можна було б вирішити шляхом обмеження депутатської недоторканності, однак народні депутати відклали таке вирішення на невизначений термін.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь в Кіровоградській області в результаті сутички з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель 1954 року народження Валерій Олійник.

За цим фактом Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч.2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого).

3 липня Верховна Рада України позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень.

7 липня Печерським районним судом Києва надано дозвіл на затримання В.ЛОЗІНСЬКОГО і доставку його до суду.

30 липня В.ЛОЗІНСЬКОГО було оголошено в міжнародний розшук.