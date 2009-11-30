БЮТ і НУ-НС хочуть бачити в порядку денному «грипозний» мільярд

Фракції БЮТ та “Наша Україна – Народна самооборона” вимагають від парламенту негайно розглянути питання щодо виділення 1 млрд. на боротьбу з епідемією грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідною вимогою сьогодні на засіданні Погоджувальної ради виступили представники цих двох фракцій.

Зокрема перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН нагадав, що ВР не подолала вето Президента на закон з цього приводу. Він зауважив, що уряд добре впорався з роботою щодо подолання першої хвилі епідемії, але в Україні очікується і друга та третя хвилі.

«Тому ми звертаємося з проханням поставити знов на голосування розгляд законопроекту, який був відправлений в комітети на доопрацювання, і внести до зали якомога скоріше», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН. Він також наголосив, що фракція БЮТ вимагає розгляду законопроекту щодо виділення коштів на системне реформування української медицини.

В свою чергу заступник лідера фракції НУ-НС Олександр ТРЕТЬЯКОВ підтримав пропозицію БЮТ щодо розгляду питання щодо виділення коштів на боротьбу з епідемією грипу.

«Наша фракція наполягає на тому, щоб ми розглянули ще раз законопроект про виділення коштів на боротьбу з грипом», - сказав він.