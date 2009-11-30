Політолог зрозумів, що насправді цікавить трьох кандидатів

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА вважає, що минулі з`їзди партій кандидатів у президенти України Арсенія ЯЦЕНЮКА, Віктора ЮЩЕНКА і Сергія ТІГІПКА свідчать про те, що ці лідери та їхні партії чітко орієнтовані не на президентську, а на парламентську кампанію, а також на вибори до місцевих органів влади.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі В.БАЛИ щодо проведених 28 листопада з`їздів зазначених партій.

Саме тому, переконаний політолог, тільки лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ і лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО є реальними претендентами на перемогу в президентських виборах.

«Можна впевнено говорити, що і ЯЦЕНЮК, і ТІГІПКО, і навіть ЮЩЕНКО мобілізують власні партійні ресурси для участі в місцевих і позачергових парламентських виборах. Для них президентські вибори – це механізм власної політичної актуалізації, а для деяких – ще й звіт перед спонсорами за витрачені на цій кампанії кошти», - вважає В.БАЛА.

На думку експерта, такий характер кампанії неминуче позначатиметься й на стратегії ведення передвиборної дискусії. «Характер кампанії неминуче відбиватиметься й на риториці кандидатів у президенти. Всі вони ведуть боротьбу не за президентське крісло, а за майбутні місця в парламенті та місцевих органах влади. Нинішні команди повинні пройти випробування передвиборною кампанією, довести свою життє- й конкурентоспроможність», - зазначив директор АМС.