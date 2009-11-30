У Яценюка кажуть, що Росія поставить хрест на Україні як транзитері

Залежність України від постачань газу з Росії посилюється.

Про це пише в своїй статті для видання «Комсомольская правда» в Украине» заступник голови ради громадської організації «Фронт змін» Андрій ПИШНИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі ГО.

На його думку, незважаючи на «проєвропейську» риторику останніх років, наша країна все більше віддаляється від Європи, тоді як Росія, проти якої завжди боролася «помаранчева» влада, з цією Європою постійно зближується.

А.ПИШНИЙ підкреслив, що нові підвищені ціни на російський газ у 2010 році посилять залежність України від Росії, і «це означатиме, що Україна рухається в напрямку не «до», а «від» Європи».

А.ПИШНИЙ вважає, що з нового року ціна на російський газ підвищиться орієнтовно на 28%. «Навіть при зменшенні обсягу газу і підвищенні цін на транзит, українці будуть змушені виплачувати додатково 2,2 млрд. доларів на рік», - зазначив він.

«При відмові Росії від стягування штрафів за недобір газу в 2009 році принцип «бери або плати» щодо постачань газу все одно залишився в газових контрактах України і Росії. Натомість його немає щодо транзиту газу в Європу», - пише А.ПИШНИЙ. Він вважає, що в листопаді під час зустрічі в Ялті прем`єр-міністри України і Росії Юлія ТИМОШЕНКО і Володимир ПУТІН, по суті, не тільки не переглянули умови угоди, а й фактично ще раз підтвердили свою прихильність їй.

На думку А.ПИШНОГО, підписанням січневих угод «Газпром» «завершив операцію з ізолювання України від альтернативного джерела газу – Туркменістану». «Тепер ця корпорація може виставляти нам які завгодно ціни, а Україні нікуди діватися: вона платитиме – за рахунок смерті власної промисловості, збільшення тарифів для населення, іноземних кредитів, власності «Нафтагазу», - переконаний заступник голови ради «Фронту змін».

А.ПИШНИЙ підкреслив, що «Південний» і «Північний» потоки, які будує Росія з європейськими партнерами, «поставлять хрест на статусі України як основного транзитера газу до Європи». «За українські гроші росіяни позбавляють Україну статусу монопольного транзитера, фінансують спільні з європейцями проекти і закріплюють за собою статус монопольного постачальника газу в Україну», - йдеться в статті.