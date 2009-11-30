У Ющенка є корова Уля, але йому дуже потрібен сірий кіт у смужку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає мисливців відмовитись від полювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи перед студентами та професорсько-викладацьким складом Білоцерківського національного аграрного університету.

Відповідаючи на питання із залу, яких домашніх тварин він тримає, В.ЮЩЕНКО сказав: “Я зараз спробую перелічити, що у мене є. Є корова Уля, є свині, свиней багато, в’єтнамські, вони розмножуються як коти, щоб ви знали, кожні 3,5 місяці, у мене проблема, куди 15, а то й більше поросят роздати, і всі вже тікають від цих подарунків. Є багато качок диких. На ставку я зробив їм харчування. Взимку вони приводять своїх друзів з Дніпра, і в мене на ставку взимку, я думаю, 300-500 качок. З’їдають, я думаю, машину-півтори комбікорму за зиму, прожори ненаситні”.

На жартівливе зауваження ректора університету, про те, що у залі сидить багато мисливців і не варто їх спокушати, Президент зазначив, що “мисливці – це моя перша претензія в житті. Хлопці, хватить стрілять, треба дбати про відродження”.

В.ЮЩЕНКО також розповів, що в його господарстві “є багато курей, 4-5 порід... Ну так, для хобі. Перепели, фазани, дрофи. Шестеро собак, коти. Три дні назад пропав кіт Тигр і всі діти плачуть, ходимо шукаємо по лісу... З Тарасом ходимо, дерева перевіряємо, бо я йому сказав, що Тигра собаки загнали на дерево і він три дні живий, тільки чекає, коли ми його спасемо. Так що, якщо у когось є сірий кіт у полоску, щоб мій син і мої дівчат не почули, я б отримав його у подарунок, щоб принести додому і сказати, що Тигра спасли”.