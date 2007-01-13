Табачник винуватить ”групу другорядних політиків”

Віце-прем`єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК вважає, що відмінити політичну реформу, не відмінивши Українську державу, практично неможливо.

Таку думку віце-прем`єр висловив у статті «Основа законів», надрукованій у газеті «2000» № 1-2 (349), повідомляє прес-служба Д.ТАБАЧНИКА.

«Юридичний абсурд у вигляді бездумної й авантюрної гри у відміну політреформи веде до делегітимізації всіх органів державної влади, до фактичного знищення політико-бюрократичних скріплень, що забезпечують єдність і керованість країни», переконаний Д.ТАБАЧНИК.

За його словами, залучення широких верств громадськості до обговорення політреформи свідчить про її актуальність. У той же час очевидна неготовність значної частини політикуму жити й діяти на основі загальноприйнятих демократичних норм і європейського розуміння принципу розділення влади, вважає він.

Д.ТАБАЧНИК зазначив, що Основний Закон абсолютно ясно й без різночитань визначає форму Української держави як парламентську республіку, не залишаючи місця ніяким іншим думкам або сумнівам. На його думку, вся склока навколо Конституції викликана бажанням групи другорядних політиків закріпити за Президентом повноваження, не передбачені Основним Законом.

Віце-прем`єр-міністр зазначив, що для дискредитації політреформи вибрано метод конфронтації, так звана «війна указів». «Опоненти антикризової коаліції намагаються додати або вигадати подвійне й потрійне тлумачення будь-якій конституційній нормі, забуваючи, що право трактувати Основний Закон має лише Конституційний Суд, для інших же дійсне тільки те, що записане в законі», - підкреслив Д.ТАБАЧНИК.