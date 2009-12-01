Гриценко розповів, коли свідомо пішов би на порушення закону

Кандидат у президенти України Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що на цьому посту свідомо готовий піти на порушення закону про статус народного депутата, щоб правоохоронні органи мали можливість притягти народних обранців до відповідальності у разі скоєння злочину.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті «Сільські вісті», повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

«Якби я був на посту Президента, ЛОЗІНСЬКИЙ би не втік, а сидів би за ґратами», - заявив він.

Депутат запевнив, що “свідомо пішов би на порушення закону заради того, аби вбивця сів до в’язниці”.

«У випадку з ЛОЗІНСЬКИМ я би свідомо пішов на порушення закону про статус народного депутата України – мене б найменше турбувала його недоторканність. Під свою особисту відповідальність я віддав би наказ, щоб цього ЛОЗІНСЬКОГО правоохоронці «пасли», як тварину, в радіусі одного кілометра, контролюючи всі його переміщення і переговори. Після того, як він подав заяву про відмову від депутатського мандата, я б те кільце звузив до п’ятисот метрів. А щойно парламент позбавив його недоторканності, вже через дві хвилини він був би заарештований і в наручниках відправлений до ізолятору чекати суду», - заявив А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, на такий крок він готовий піти, якщо “якийсь закон дозволяє таким, як ЛОЗІНСЬКИЙ, втекти від відповідальності за вбивство, то Президент повинен дотримуватимуся норм іншого закону – Конституції України”.

«Норми Конституції – це норми прямої дії, де чітко записано головний принцип – верховенства права, - наголосив А.ГРИЦЕНКО. – Валерій Олійник мав право жити, а його мама мала право жити з сином, якого народила і виростила. Їх обох цього права позбавили вбивці, високі чиновники. Убитій горем старенькій матері вантажівкою шматками привезли сина – ховай. Ніхто навіть не вибачився: ні прем’єр-міністр, ні генеральний прокурор, ні міністр внутрішніх справ. Але ж це їхні люди вчинили звіряче вбивство?! А потім убивці дали втекти…».

Кандидат у президенти переконаний: “Доки парламент не скасує недоторканість для всіх, включно з Президентом, ЛОЗІНСЬКИЙ і такі, як він, повинні сидіти за ґратами згідно з Конституцією”.

«Це – базовий принцип, який я запроваджу на президентській посаді. При мені ЛОЗІНСЬКОГО знайдуть, і він відповість за вбивство В.Олійника», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.