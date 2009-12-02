Регіонали хочуть зняти ще одного міністра

Партія регіонів зареєструвала у Верховній Раді України проект постанови про відставку міністра праці та соціальної політики Людмили ДЕНІСОВОЇ. Про це під час брифінгу в парламенті заявив член парламентської фракції Партії регіонів Михайло ПАПІЄВ, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

"За дорученням Партії регіонів я сьогодні вніс і зареєстрував у Верховній Раді України проект постанови про звільнення міністра праці та соціальної політики Л.ДЕНІСОВОЇ», - повідомив М.ПАПІЄВ.

За його словами, «у п`ятницю, коли ми заслуховуватимемо звіт уряду, я вимагаю від уряду, нарешті, сказати правду і не дурити людей. Більш як 14,5 млн. громадян постраждали від того, що їм не виплатили підвищені пенсії й заробітні плати».

При цьому М.ПАПІЄВ закликав народних депутатів України «бути на боці правди, підтримати цю постанову і відправити міністра, який зухвало не виконує норми Конституції України і законів, у відставку".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 грудня, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що уряд направив незалежним фінансовим експертам закон про підвищення соціальних стандартів і про зміни до бюджету на 2009 рік для отримання об`єктивного висновку про наслідки їх ухвалення.

«Я сподіваюся, що саме експертні кола оголосять свій вирок цьому псевдосоціальному закону. Ми рухатимемося зовсім іншим чином, не так, як вони – підвищувати народним депутатам пенсії й заробітні плати на базі таких законів про соціальні стандарти, а ми підвищуватимемо тим групам людей пенсії й заробітні плати, які дійсно істотно відстали за своїми рівнями», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр додала, що одночасно ці закони буде передано також іноземним фінансовим експертам для проведення незалежної оцінки.