Черновецький хоче годувати школярів на одну гривню на день?

Черновецький хоче нагодувати київських школярів на одну гривню на день. Про це в ефірі КДТРК заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

Опозиційний політик назвав варварськими пропозиції Головного фінансового управління щодо «оптимізації» витрат на соціально-культурну сферу при формуванні бюджету-2010.

«Адміністрація Черновецького одним розчерком пера планує скоротити витрати на харчування дітей у навчальних закладах. У дитсадках – із 8 гривень до 4-3 гривень на одну особу на день. У школах – з 3 до однієї гривні», - повідомив Дмитро Андрієвський.

На думку депутата, таким рішенням Черновецький демонструє своє справжнє ставлення до киян.

«Школярі не можуть голосувати, а тому Черновецький не бачить сенсу їм допомагати. Минулого року у цей самий час він взагалі скасував безкоштовне харчування дітей в школах двох районів столиці», - наголосив Дмитро Андрієвський.

Як зазначив політик, тільки після депутатського звернення до прокуратури вдалося відновити безкоштовне харчування 13,5 тисяч київських школярів.

«Його б воля, він би взагалі дітей не годував. Але оскільки є припис прокуратури, який підтверджує незаконність такого рішення, Черновецький намагається всіма засобами до межі здорового глузду скоротити витрати на маленьких киян», - сказав Дмитро Андрієвський.

Крім того, за інформацією депутата, Головне фінансове управління під виглядом оптимізації розглядає плани щодо масових скорочень працівників дитячих навчальних закладів. По дитсадках – від 2056 до 4482 осіб. По школах – від 2485 до 9782. І це не просто сухі цифри. За кожною з них – доля конкретної людини.