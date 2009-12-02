Що в Україні можна купити за гроші - опитування

Більше половини українців вважають, що рішення суду можна купити за гроші.

Про це свідчать дані телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна наприкінці листопаду поточного року.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, таку думку висловили 61,9% опитаних.

54,8% респондентів вважають, що в нашій країні можна купити депутатський мандат, 53,6% - звільнення від кримінальної відповідальності.

Експерти інституту нагадують, що в 2008 році відповіді за цими трьома позиціями були практично такими самими: купити рішення суду можна було, на думку 59,5% опитаних, депутатський мандат – 54,7%, звільнення від кримінальної відповідальності – 52,4%.

При цьому у 2007 році українці вважали, що за гроші, в першу чергу, можна купити: рішення суду – 67,1%, звільнення від кримінальної відповідальності – 63,8%, депутатський мандат – 60,8%.

Майже третину опитаних (29,3%) сьогодні вважають, що за гроші можна купити життя і свободу іншої людини. У 2008 році таку думку висловлювали 28,7%, в 2007 році – 32,3% респондентів.

Переконані, що нічого з перерахованого за гроші купити неможливо, лише 1,2% респондентів (у 2008 році – 1,4%, в 2007 - 2,1%).

Не визначилися з відповіддю на це питання 15,7% українців.

Більше половини громадян України (53,4%) вірять у те, що у судах можна домогтися правди. Проте з них 42,1% вважають, що домогтися правди в суді дорого коштує, і лише 11,3% вважають, що правди домогтися можна, оскільки закон один для всіх.

У 2008 році про те, що правда в судах коштує дорого, заявляли 39,7%, а в 2007 – 42,8%, а у те, що закон один для всіх, вірили в 2008 році 10,7%, в 2007 році – 7,3% українців.

Вважають, що на сьогодні правди у судах домогтися неможливо, близько третини опитаних (31,2%). У 2008 році так вважали 32,3%, у 2007 році – 36,5% респондентів.

Важко з відповіддю на це питання 15,4% українців.

Також, за наслідками всеукраїнського дослідження Інституту Горшеніна, значна більшість українців (89,6%) вважають, що хабарництво в нашій країні є поширеним явищем. З них 56,2% дали відповідь «дуже поширено», 33,4% - «поширено».

Для порівняння, у 2008 році вважали хабарництво в Україні поширеним 86%, а в 2007 – 84,4% респондентів.

Не вважають, що хабарництво поширене, 6,2% опитаних. З них переконані, що воно «не дуже поширене» - 5,3%, не «поширено» - 0,9% респондентів.

При цьому у 2008 році не бачили проблеми хабарництва в нашій країні 5,4% українців, а в 2007-му – 8,3%.

Складно відповісти на це запитання було 4,2% респондентів.

Майже половина українців (45,6%) вважають, що за останній рік рівень корупції в країні не змінився. У 2008 році таку саму думку висловили 41,7% опитаних.

Кількість же тих, хто вважає, що за останній рік корупція в органах влади зросла, збільшилася з 35,1% у 2008 році до 42,3% у 2009 році.

Про те, що за останній рік корупція у країні зменшилася, заявили тільки 2,9% респондентів (у 2008 році – 3,3%).

Майже кожному десятому українцю (9,2%) було складно відповісти на це запитання.

Більшість респондентів (65,8%) заявила, що їм особисто, їх родичам або знайомим доводилося давати гроші або подарунки людям, від яких залежало розв’язання їх проблем.

У 2008 році те саме затверджували 62%, в 2007 році – 67,2% опитаних.

Заявили, що їм ніколи не доводилося такого робити, 21,5% українців (у 2008 – 24,7%, в 2007 – 24,3%).

Складно було відповісти на це запитання 12,7% респондентів.

Опитування проводилося з 27 по 29 листопада. Всього, згідно з випадковою вибіркою, було опитано 1000 респондентів віком від 18 років у всіх обласних центрах України. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.