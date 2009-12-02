Міністра юстиції питають, чи має Янукович право балотуватись

Народний депутат України від фракції БЮТ Сергій СОБОЛЄВ просить Міністерство юстиції України роз’яснити, чи має право двічі судимий Віктор ЯНУКОВИЧ балотуватися на пост Президента України.

Відповідний запит депутат направив міністру юстиції Миколі ОНІЩУКУ, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

Парламентарій нагадує, що у 2002 році у своїй автобіографії кандидат на посаду прем’єр-міністра України В.ЯНУКОВИЧ особисто вказав, що у «1968 році малолітнім був засуджений і направлений в колонію для неповнолітніх», а «у 1970 році був засуджений за заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості».

«У зв’язку з цим прошу надати інформацію про те, чи має особа, засуджена за кримінальні злочини, навіть при умові, що вони скасовані, юридичне право, згідно українського законодавства, балотуватись на посаду Президента України?», - йдеться у запиті.

Як зазначається в повідомленні, С.СОБОЛЄВ цікавиться юридичною стороною справи, будучи при цьому переконаним, «що морального права балотуватися» у В.ЯНУКОВИЧА точно немає.

Депутат також просить міністра поінформувати, які взагалі «обмеження накладає чинне законодавство України для осіб, які були засуджені за кримінальні злочини, при прийомі на роботу на державну і дипломатичну службу, при зарахуванні на службу в правоохоронних органах та Збройних Силах, при вступі до вищих навчальних закладів, при усиновленні дітей тощо».

«Як відомо, чинним законодавством передбачені певні обмеження щодо працевлаштування раніше судимих осіб. Зокрема, це стосується служби в правоохоронних органах та Збройних Силах. Тому ситуація, коли на посаду Президента України Верховного головнокомандувача має право балотуватися раніше засуджений, виглядає, м’яко кажучи, абсурдно», - сказав С.СОБОЛЄВ.

Прес-служба БЮТ повідомляє, що раніше С.СОБОЛЄВ вже звернувся до голови Державного департаменту України з питань виконання покарань Олександра ГАЛІНСЬКОГО із проханням чітко повідомити про те, коли і де саме відбував покарання Віктор ЯНУКОВИЧ.

С.СОБОЛЄВ вважає, що «така інформація є важливою для виборців, оскільки, згідно соціологічних досліджень, майже 60% українців проти того, аби очільником держави була людина, яка в минулому сиділа у тюрмі за кримінальні злочини, причому ще і двічі».

На думку С.СОБОЛЄВА, «В.ЯНУКОВИЧ навмисне подав до ЦВК недостовірну автобіографію, в якій приховав судимості, аби ввести виборців в оману, затаївши важливу для них інформацію».