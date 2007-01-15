Януковичу для повного щастя лишилося ”узаконити” Президента

В Україні для створення ефективної системи влади необхідно прийняти закон про Президента, вважає прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів він сказав: «Ми зацікавлені, щоб влада працювала ефективно, а ефективна система влади неможлива без інституту Президента. Президент також повинен мати інструменти для виконання своїх функцій».

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що уряд готовий разом із Секретаріатом Президента підготувати відповідний законопроект. «Ми готові працювати разом, і я завжди дивувався, чому досі Секретаріат Президента не ініціював розгляд законопроекту про Президента», - відзначив він.

Прем`єр не виключив, що відсутність законопроекту про Президента пов`язана з очікуванням скасування політичної реформи. «Можливо, хтось сподівався на скасування Конституції, можливо, щось інше. Але інститут Президента повинен мати також законні повноваження й нести відповідальність за їх виконання, як і всі гілки влади», - додав він.

Глава уряду впевнений, що після ухвалення закону про Кабінет Міністрів Президент зберіг всі свої повноваження, передбачені Конституцією. Він нагадав, що зміни до Конституції в грудні 2004 року підтримав і підписав Президент України Віктор ЮЩЕНКО. «Їх потрібно виконувати», - підкреслив він.

В.ЯНУКОВИЧ не став коментувати наміру Президента України В.ЮЩЕНКА звернутися до Конституційного Суду для оцінки на відповідність Конституції прийнятого закону про Кабмін.