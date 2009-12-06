Ющенко запропонує Раді вибори за відкритими списками
Президент бачить "рецидив"
Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір найближчим часом внести до парламенту законопроект про вибори до Верховної Ради за відкритими списками. Про це він заявив в ефірі Харківської обласної державної телерадіокомпанії, повідомляє прес-служба Президента.
«Через кілька днів я у парламент подаю закони про зміну системи виборів до місцевих органів влади і до Верховної Ради України», – зазначив В.ЮЩЕНКО.
Він пояснив, що метою цих законопроектів є повернення до мажоритарної системи виборів до місцевих органів влади і введення відкритих списків кандидатів у народні депутати.
Президент переконаний, що запровадження таких змін посилить відповідальність і політиків, і виборців, які знатимуть, за кого віддали свій голос. Також, на його переконання, це вирішить проблему криміналізації української влади.
«Ми легко вирішимо одну проблему – влада буде набагато менш криміналізована, – зазначив В.ЮЩЕНКО. - Зараз ми маємо рецидив – і це не проблема демократії, це проблема системи виборів, системи входження у владу. Її треба змінити.»