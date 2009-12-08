Тігіпко про США, Обаму, Помаранчеву революцію та афганську авантюру

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО вважає, що Україна має запропонувати власний порядок діалогу з Вашингтоном.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував вручення вірчих грамот новим послом США в Україні Джоном ТЕФТОМ.

«Досі україно-американські відносини будуються під впливом стереотипів та ілюзій, які виникли в період Помаранчевої революції. Політика попередньої Адміністрації США щодо України виявилася неадекватною, а команда Барака ОБАМИ свою стратегію щодо Києва ще не сформулювала. Однак ще гірше, що українська політична еліта не має власного плану співпраці зі Сполученими Штатами, який виходить за рамки надій на захист від уявних загроз. Все це після виборів потрібно буде змінювати», - заявив С.ТІГІПКО.

За його словами, «Україні слід запропонувати власний порядок діалогу з Вашингтоном».

С.ТІГІПКО висловив думку, що в умовах очевидного падіння інтересу США до Східної Європи в цілому і в Україні зокрема, Києву випаде шанс запропонувати прагматичний порядок діалогу, який не перетворював би нашу країну на пішака в «великій грі» між Вашингтоном і Москвою.

«Підтримка США необхідна у питаннях співпраці з МФВ і Всесвітнім банком, в справі використання потенціалу членства в СОТ для відстоювання інтересів українських експортерів. Намітилися хороші перспективи партнерства в сфері атомної енергетики, авіабудування, військово-технічної співпраці. Коли ЮЩЕНКО піде, дружба зі Сполученими Штатами Америки залишиться важливим фактором безпеки і розвитку України по ліберально-демократичній моделі. Але не потрібно допускати, щоб ініціативою в цих відносинах завжди володів Вашингтон, а ми лише намагалися сподобатися комусь в Білому домі, потрапляючи в непотрібні для нас авантюри, на кшталт афганської війни», - заявив С.ТІГІПКО.