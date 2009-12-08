Експерт вважає, що команда Януковича прокололася зі зверненням до народу

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА заявляє, що кандидати на пост Президента України повинні відійти від популізму і деструктиву, запропонувавши суспільству боротьбу ідей і програм.

Про це йдеться у коментарі В.БАЛИ, переданому агентству УНІАН.

Зокрема, коментуючи вчорашнє звернення до народу кандидата у президенти, лідера опозиції Віктора ЯНУКОВИЧА, В.БАЛА зазначив, що його посили залишилися незрозумілими для більшості виборців, нерозкритими до кінця.

«Перш за все через те, що заява є надто загальною, популістською, що не несе смислового навантаження. А заклик до відмови від дебатів взагалі некоректний. Оскільки суспільство, яке демонструє останню стадію втоми від популізму і деструктиву, вимагає від кандидатів ідеологічного суперництва, боротьби програм і ідей», - додав В.БАЛА.

На думку експерта, команда В.ЯНУКОВИЧА використала не зовсім адекватний метод спілкування з виборцем, не наповнивши при цьому його жорсткими мотиваційними елементами. «Механізм звернення до народу носить якусь критичну ступінь мотивації. При цьому ЯНУКОВИЧ мав би запропонувати досить зрозумілі меседжі для власного виборця. Проте в даному випадку тема критичності нинішнього звернення не розкрита. ЯНУКОВИЧ не сказав нічого нового, не запропонував конкретних методів розв`язання нагальної проблеми суспільства», - заявив В.БАЛА.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня у зверненні до українського народу В.ЯНУКОВИЧ закликав припинити протистояння між політиками.

“Хто б не став Президентом, він повинен з першого ж дня почати засипати рови розколу, викопані п’ять років тому. А ті, хто програють ці вибори, повинні допомагати новому Президенту і всім людям, а не мстити за поразку”, - говориться у зверненні В.ЯНУКОВИЧА.

Також він розкритикував діяльність Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.