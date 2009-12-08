Експерт вважає, що команда Януковича прокололася зі зверненням до народу
Бала коментує крок кандидата
Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА заявляє, що кандидати на пост Президента України повинні відійти від популізму і деструктиву, запропонувавши суспільству боротьбу ідей і програм.
Про це йдеться у коментарі В.БАЛИ, переданому агентству УНІАН.
Зокрема, коментуючи вчорашнє звернення до народу кандидата у президенти, лідера опозиції Віктора ЯНУКОВИЧА, В.БАЛА зазначив, що його посили залишилися незрозумілими для більшості виборців, нерозкритими до кінця.
«Перш за все через те, що заява є надто загальною, популістською, що не несе смислового навантаження. А заклик до відмови від дебатів взагалі некоректний. Оскільки суспільство, яке демонструє останню стадію втоми від популізму і деструктиву, вимагає від кандидатів ідеологічного суперництва, боротьби програм і ідей», - додав В.БАЛА.
На думку експерта, команда В.ЯНУКОВИЧА використала не зовсім адекватний метод спілкування з виборцем, не наповнивши при цьому його жорсткими мотиваційними елементами. «Механізм звернення до народу носить якусь критичну ступінь мотивації. При цьому ЯНУКОВИЧ мав би запропонувати досить зрозумілі меседжі для власного виборця. Проте в даному випадку тема критичності нинішнього звернення не розкрита. ЯНУКОВИЧ не сказав нічого нового, не запропонував конкретних методів розв`язання нагальної проблеми суспільства», - заявив В.БАЛА.
Як повідомляв УНІАН, 7 грудня у зверненні до українського народу В.ЯНУКОВИЧ закликав припинити протистояння між політиками.
“Хто б не став Президентом, він повинен з першого ж дня почати засипати рови розколу, викопані п’ять років тому. А ті, хто програють ці вибори, повинні допомагати новому Президенту і всім людям, а не мстити за поразку”, - говориться у зверненні В.ЯНУКОВИЧА.
Також він розкритикував діяльність Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.