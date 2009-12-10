Наша Україна заявляє про махінацію Тимошенко із виступом Генсека ЄНП

Учорапрес-служба Кабінету міністрів поширила інформацію про те, що Європейська Народні партія закликала підтримати Юлію Тимошенко на президентських виборах. Натомість у виступі Генерального секретаря ЄНП Антоніо Лопес-Істуріса, на який посилається це повідомлення, не згадується жодне прізвище. Про це йдеться у заяві прес-служби «Нашої України», яку має у своєму розпорядженні УНІАН.

"Нагадуємо, що у зверненні, виголошеному на з’їзді, йшлося про заклик до демократичних сил згуртуватися навколо єдиного кандидата перед другим туром виборів.

Хочемо звернути увагу Юлії Тимошенко та її прес-служби на те, що демократія – це не прізвище, а загальнолюдська цінність, і що демократичний політик ніколи не дозволить собі маніпуляцій з офіційними заявами європейських партій. Вважаємо, що подібне шахрайство по відношенню до європейської спільноти та власного народу є неприпустимим та підриває міжнародний імідж України. Нагадаємо, що подібна махінація була застосована прем’єр-міністром під час з’їзду її партії на Майдані.

Також закликаємо Юлію Тимошенко у подальшому не видавати бажане за дійсне, бути більш розбірливою у способах політичної боротьби і у гонитві за сумнівними політичними балами не послуговуватися шахрайськими методами.

Ви можете переглянути відеосюжет з новин ТСН з цитатою Антоніо Лопес-Істуріса. Також пропонуємо Вашій увазі інтерпретацію виступу генсека ЄНП від прес-служби Кабінету міністрів. Висновки кожен може зробити сам.

Відео можна дивитися тут

Також звертаємо увагу на те, що на офіційному сайті ЄНП немає жодної заяви про підтримку будь-якого кандидата в Президенти України.

Нагадаємо, що відразу після зустрічі Тимошенко з Президентом ЄНП Мартенсом відбулася його зустріч з Ульянченко та Безсмертним, під час якої, зокрема, було обговорено хід виборчої кампанії в Україні. Мартенс наголосив, що головне, аби в Україні був збережений демократичний рух".