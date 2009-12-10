Семінари з іміджу і стилю від провідних експертів Німеччини («D&Y»)

19 і 20 грудня в прес-центрі інформаційного агентства УНІАН (Київ, Хрещатик, 4) відбудуться семінари з іміджу і стилю від провідних експертів Німеччини.

19 грудня o 10.00 - семінар «Стиль та етикет сучасної жінки»

У програмі семінару: ключові чинники елегантності жінки; приваблива зачіска; тонкий макіяж; вражаючі аксесуари; правильне взуття; класичний зовнішній вигляд для бізнес-леді; правила сучасного етикету.

З докладною програмою семінару можна ознайомитися тут.

20 грудня о 10.00 - семінар «Імідж ділової людини»

У програмі семінару: що таке імідж; чинники іміджу особи і компанії; об`єктивні і суб`єктивні компоненти, що формують імідж; створення і підтримка автентичного (достовірного) іміджу; імідж (репутація) - Ваш успіх; основні норми і правила Formal Business, Modern Business, Casual Business; норми і правила створення основного бізнес-гардеробу; діловий етикет при спілкуванні за «столом», правила знайомства, статус «клієнт завжди правий», ділові переговори; дрес-код, таємниця візитівки.

З докладною програмою семінару можна ознайомитися тут.

Семінари проведе Андреас ВАЙНЦИРЛ - професійний імідж-консультант, тренер зі стилю і етикету Академії іміджу (Лімбург, Німеччина), магістр бізнес-тренінгу (MБT); доцент Європейської академії бізнесу (Гослар, Німеччина).



Тел.: (044)233-40-09, (044) 492-28-28., моб. (063)237-37-03

e-mail: info@treners.com

http://treners.com/

Організатор семінарів : компанія «D&Y».

Партнер: УНІАН.



