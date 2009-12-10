Януковича селяни між собою називають «Помєщик»

Сьогодні біля в’їзду на територію резиденції «Межигір’я» в с.Нові Петрівці Вишгородського району Київської області відбувся пікет-протест.

Близько 300 жителів села і сусідніх населених пунктів вимагали від Віктора Януковича повернути у державну власність привласнене ним за часів прем’єрства майно. Про це УНІАН повідомила громадська організації „Право народу”, яка виступила організатором акції.

Протестувальники активно кричали в мегафон, ходили під контрольно-пропускним пунктом резиденції, стукали у вікно до охоронців. В руках у пенсіонерів і студентів були плакати з надписами – „Янукович-Межигірський”, „Долой межигорского помещика”, „Україна для людей: тут живе: ця людина”, „Заповідник належить народу” тощо.

„Нам набридло, що з екранів телевізора кандидат в президенти Віктор Федорович обіцяє, що Україна для людей. А сам тут поставив собак, людей із автоматами і паркан на три метри. Ми між собою називаємо його – „Помєщик”, - обурювалася перед журналістами активістка Марія ПЕТРЕНКО.

За словами Олександра КАНДИБИ, організатор акції і керівник громадської організації „Право народу”, пікет біля резиденції Віктора Януковича - це „незгода всіх людей проти багатих олігархів, що не соромляться красти народне майно”.

„Це не одноразова акція. Ми продовжимо пікетувати „Межигір’я ” поки не отримаємо перемогу, а саме – поки резиденція повернеться у державну власність”, - запевнив присутніх КАНДИБА.

У резиденції „Межигір’я” на пікет ніяк не відреагували.