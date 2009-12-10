Росія та Білорусь підписали Декларацію
20:51, 10 грудня 2009Політика
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З нагоди 10-річчя Союзної держави
Президенти Росії і Білорусі Дмитро МЕДВЕДЄВ і Олександр ЛУКАШЕНКО підписали Декларацію з нагоди 10-ї річниці підписання Договору про створення Союзної держави.
Як повідомляє Gazeta.ru, в Декларації йдеться, що пріоритетами Союзної держави Росії і Білорусі буде «подальше зміцнення економічного фундаменту Союзної держави, на якому може формуватися і вдосконалюватися механізм його політичного устрою, закладений в Договорі про створення Союзної держави».
Крім того, Росія і Білорусь підписали Договір про розвиток військово-технічної співпраці та Угоду між урядами про заснування і умови діяльності культурно-інформаційних центрів.
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