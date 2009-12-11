Тимошенко вважає, що Ющенко виконав свою політичну місію

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО виконав свою політичну місію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час установчого засідання Студентської ради при Кабінеті міністрів.

«Я думаю, що є певна функція і місія у сьогоднішнього діючого Президента, але не та, яку, можливо, ми очікували», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Свою позицію прем’єр-міністр пояснила теорією хаосу: «З одного порядку народити другий порядок практично майже неможливо, а перетворити порядок, який не є логічним, у відповідну систему хаосу, а з того робити новий порядок, набагато легше».

Вона вважає, що сьогоднішня ситуація є «чистим аркушем» для створення нової історії України. «Якщо осмислити те, що відбулося, коли всі старі системи – стара система державного устрою, стара система стосунків, у тому числі і в політиці, і стара система оцінки ідеалів і лідерів – вона сьогодні перетворилася у суцільний хаос. Але це не той хаос, за яким є повна руйнація, а, на мій погляд, це той хаос, з якого тепер легко і чітко можна ліпити нові суспільні стосунки, нову систему державного устрою і нові цілі, які потрібно ставити перед країною, перед народом, перед нацією», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.