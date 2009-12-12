Тимошенко візьме ошуканих вкладників до списків БЮТ на виборах

Кандидат у Президенти України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє у разі підтримки її кандидатури на президентських виборах включати представників Всеукраїнської спілки ошуканих вкладників та акціонерів до прохідної частини списку БЮТ на парламентських виборах та до місцевих, сільських і селищних рад.

Про це йдеться Угоді про співпрацю та партнерство між кандидатом в Президенти Ю.ТИМОШЕНКО та Всеукраїнською спілкою ошуканих вкладників та акціонерів, підписаною в суботу у Києві. Від імені спілки свій підпис поставив її голова Богдан РАФАЛЮК.

Як зазначається в документі, спілка взяла на себе зобов’язання роз`яснювати вкладникам доцільність зберігання коштів на депозитних рахунках українських банків як передумови зміцнення банківської системи і української гривні, а також вести агітацію за Ю.ТИМОШЕНКО.

“Спілка також зобов’язалася не укладати аналогічних угод з іншими кандидатами в Президенти”, - підкреслюється в Угоді.

Ю.ТИМОШЕНКО, у свою чергу, погодилася призначити представника Всеукраїнської спілки ошуканих вкладників та акціонерів радником Президента з питань взаємодії з вкладниками.

“Сторони домовились працювати за принципом: "Жоден вкладник не забутий, жоден вклад не втрачено!" – наголошується в документі.

Як повідомляв УНІАН, після підписання Угоди голова спілки заявив, що документом передбачається захист ошуканих вкладників, а також розробка заходів із продовження виплати компенсацій депозитів та страховок радянських часів.

«Це може зробити тільки один наш народний Президент Юлія Володимирівна. Саме тому ми вирішили підписати з нею угоду про співпрацю. Я хочу, щоб це почули і на широких полях Придніпров’я, і на Чорноморському узбережжі, і в Криму, і в Карпатах, і в Поліссі. Наш Президент – Юлія Володимирівна», - наголосив він.

Б.РАФАЛЮК також підкреслив, що “ошукані вкладники покладають свої надії лише на Ю.ТИМОШЕНКО”.