Тимошенко: не народився ще боксер, який зможе здолати Кличків

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала Чемпіона світу з боксу за версією WBС у суперважкій вазі Віталія КЛИЧКА з блискучою перемогою над Кевіном ДЖОНСОНОМ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, у вітальній телеграмі йдеться: «Ви вкотре підтвердили, що українські хлопці – найсильніші в світі! Ваша перемога у поєдинку з ДЖОНСОНОМ як завжди не викликала сумнівів. Усі вболівальники ще раз переконалися, що не народився ще боксер, який зможе здолати КЛИЧКІВ. Я від щирого серця вітаю Вас із перемогою!».