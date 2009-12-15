Яценюк порівняв взаємини Ющенка та Луценка з «комунальною кухнею»

Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що такі конфлікти, як останній між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ, свідчать про деградацію влади в Україні.

Про це А.ЯЦЕНЮК сказав на прес-конференції у Вінниці.

Як повідомили УНІАН в прес-службі А.ЯЦЕНЮКА, він назвав “нереальним звільнення Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ”. «Це було б реально, якби Президент мав реальну підтримку в парламенті”, - наголосив він. За його словами, це було б можливо, “якби Україна дійсно рухалася шляхом демократичних реформ, якби в Україні дійсно була демократія».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що “у справді демократичній країні «такі стосунки між міністром і президентом не можуть існувати». «Це ж не комунальна кухня, де перекидаються брудними тарілками», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що цей конфлікт продемонстрував відсутність в країні законності й правопорядку. “Якщо вищі керівники держави просто не вміють спілкуватися, то що думає рядовий громадянин?” - сказав А.ЯЦЕНЮК і додав: “Він думає тільки одне: якщо вони там перепльовуються, то що вже про мене грішного казати. Якщо там немає порядку, то який порядок буде в районному чи обласному центрі?»

А.ЯЦЕНЮК переконаний, що законності й правопорядку в Україні не буде, доки в Україні не з`явиться насамперед новий парламент і нова виборча система. «Це все – наслідки чинної політичної системи, починаючи з конституційних змін 2004 року”, - зазначив А.ЯЦЕНЮК. За його словами, ці “особисті конфлікти є ознакою деградації державної влади в Україні».