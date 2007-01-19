В УНІАН з трансляцією у прямому ефірі на 5 каналі відбудеться прес-конференція Анатолія Кінаха

Сьогодні о 12-30 в УНІАН з трансляцією у прямому ефірі на 5 каналі відбудеться прес-конференція голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки та оборони, голови Федерації роботодавців України, президента Українського союзу промисловців і підприємців Анатолія Кінаха на тему: “Національна безпека: ризики і загрози в сучасних соціально-економічних, політичних умовах" (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 234-56-99, 279-74-80 Реєстрація на місці за службовими посвідченнями.