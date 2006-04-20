Єхануров запропонував Черновецькому зустрічатись щотижня

Сьогодні прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ запропонував Київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ щотижневий формат зустрічей для обговорення найважливіших питань життєдіяльності столиці України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, пропозиція надійшла від прем’єр-міністра у ході годинної розмови з новообраним мером Києва щодо питань зміцнення іміджу міста як європейської столиці, покращення життя простих киян, підтримки незахищених верств населення, а також кадрової політики.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня на першій сесії нової Київради Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ отримав посвідчення міського голови столиці.

Сьогодні, 20 квітня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом призначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО головою Київської міської державної адміністрації. Іншим своїм указом глава держави звільнив із посади голови КМДА Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА.